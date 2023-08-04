Агрономы не досчитались одного куста на готовящейся к открытию омской выставке «Флора»

Фото: скриншот видео телеграм-канал Сергея Шелеста

В готовящейся к открытию омской выставке «Флора» одного куста не досчитались агрономы. Об этом сообщает Город55.

4 августа в канун открытия ежегодного мероприятия зеленого строительства и ландшафтного дизайна глава УДХБ Галина Зурнаджан инспектировала подготовку территорий Воскресенского и Выставочного скверов. Она поинтересовалась у рабочих, был ли найден пропавший куст.

По информации издания, потерявшееся растение было найдено и возвращено на место.

Напомним, днем ранее мэр Омска Сергей Шелест просил омичей трепетно отнестись к цветочным композициям, которые готовят к выставке «Флора». Градоначальник призывал всех гостей цветочного праздника не топтать газоны и не вырывать цветы.

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