Омич Жумагельды Нурахметов получил звезду героя из рук президента РФ Владимира Путина

Фото: kremlin.ru
Из рук президента РФ Владимира Путина получил звезду героя омич Жумагельды Нурахметов. Награждение прошло в Кремле.
Военнослужащий был удостоен высокого звания за подвиг, который совершил в августе 2022 года. Тогда экипаж танка омича уничтожил танки и колону техники противника.
Отметим, что Жумагельды Нурахметов родом из аула Тогунас Русско-Полянского района. Ранее был награжден орденом Мужества. Сейчас служит в Псковской дивизии в должности командира роты.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
WhatsApp: +7 962 037 31 13
Почта: natalia.verkunen@phkp.ru