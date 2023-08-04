Омич Жумагельды Нурахметов получил звезду героя из рук президента РФ Владимира Путина

Фото: kremlin.ru

Из рук президента РФ Владимира Путина получил звезду героя омич Жумагельды Нурахметов. Награждение прошло в Кремле.

Военнослужащий был удостоен высокого звания за подвиг, который совершил в августе 2022 года. Тогда экипаж танка омича уничтожил танки и колону техники противника.

Отметим, что Жумагельды Нурахметов родом из аула Тогунас Русско-Полянского района. Ранее был награжден орденом Мужества. Сейчас служит в Псковской дивизии в должности командира роты.

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