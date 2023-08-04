Дорожники активно готовят Омск к проведению Дня города и международного марафона

Фото: пресс-служба омской мэрии.

Омские дорожники готовят места проведения массовых мероприятий, приуроченных ко Дню города, а также участки трассы Сибирского международного марафона, который пройдет 5 августа.

Сотрудники омского УДХБ косят траву на всей трассе марафона. При необходимости дорожники также ремонтируют дорожное полотно и устраняют колейности. Кроме того, по маршруту марафона уже была обновлена разметка.

— Подобный комплекс мероприятий проводят и на центральных улицах, где планируют проведение массовых мероприятий и концертов. На газонах проводятся покос и уборка травы, при необходимости завершается оформление клумб и восстановление цветников.

На наиболее востребованных площадках были отремонтированы и покрашены лавочки, — сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Отметим, ко Дню города в местах массовых гуляний установят 10 дополнительных мусорных баков по 8 кубометров каждый. Всего за чистотой во время мероприятий будут одновременно следить около 100 сотрудников УДХБ.

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