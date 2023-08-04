Хоценко рассказал, кто из министров останется в правительстве Омской области

Фото: «Архив КП».

В четверг, 3 августа, врио губернатора Виталий Хоценко ответил на вопрос о возможности кадровых перестановок в областном правительстве.

— Формирование команды — нормальный рабочий процесс. Мы с министрами правительства Омской области продолжаем друг к другу присматриваться. По некоторым руководителям сделал выводы, соответствующие изменения уже произошли, — сказал Хоценко.

Глава региона отметил, что те, кто готов работать и соответствовать требованиям, предъявляемым к ним, останутся работать в команде правительства.

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