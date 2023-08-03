Виталий Хоценко: троллейбусный парк Омска могут обновить на 100%

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До конца 2023 года троллейбусный парк Омска могут обновить на 100%. Об этом сообщил в ходе прямого эфира в социальных сетях глава Омской области Виталий Хоценко.

Напомним, ранее Омск получил инфраструктурный кредит на закупку нового подвижного состава, реконструкцию троллейбусного депо на Левобережье, а также строительство новых участков контактной сети. Итогом всех работ станет запуск трех троллейбусных маршрутов, которые свяжут новые районы Левого берега с городком Нефтяников и центром города.

— До конца года обновим более чем на 80% троллейбусный парк Омска. В рамках инфраструктурного кредита, выделенного региону для обеспечения транспортной доступности микрорайонов, строящихся на Левобережье, приобрели для Омска 49 современных троллейбусов «Адмирал». 9 – в прошлом году и 40 – в нынешнем. 10 троллейбусов выпустили в линию буквально в среду. Остальные 30 появятся до ноября, — сказал Хоценко.

Отметим, сейчас подрядчик в лице ООО «Хатман Групп» продолжает работы в троллейбусном депо на улице Ватутина на Левобережье. Стоимость работ оценивается в сумму в размере порядка 300 миллионов рублей. До начала работ на территории ликвидированного депо находилась площадка ДЭУ Кировского округа. Закончить реконструкцию троллейбусного депо, которое будет обслуживать новые маршруты №№ 5, 7м и 10, планируют до конца 2023 года. Запуск маршрутов намечен на 2024 год.