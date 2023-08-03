В Омске, в Амурском поселке, сносят заброшенный кинотеатр «Сатурн»

Фото: https://vk.com/1oomestomska

2 августа в паблике «100 необычных мест Омска и Омской области» появились изображения заброшенного кинотеатра «Сатурн» без одной стены. Популярный когда-то кинотеатр, расположенный в Амурском поселке, на улице Багратиона, был построен еще в 1969 году.

В конце прошлого года мэрия провела торги. Новым хозяином помещения площадью 1307,8 квадратных метров и участка земли площадью 7479 квадратных метров стало ООО «Волгоградское». Здание компания приобрела по стартовой цене в 13,2 миллиона рублей. Земельный участок обошелся в 21,27 миллион рублей.

Компания заявила, что планирует снести кинотеатр и на его месте построить торгово-досуговый центр. Судя по всему, демонтаж старого здания уже начался.

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