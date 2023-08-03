Сергей Субботин назначен директором омского инженерного лицея на проспекте Космическом

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Директором омского инженерного лицея на проспекте Космическом назначен Сергей Субботин. Об этом 2 августа сообщили «Коммерческие вести».

Школа на 1 122 места, которая строится в поселке Чкаловском, будет носить статус инженерного лицея. Сейчас его строительная готовность оценивается в 65%.

– Надо отдать должное генподрядчику: на стройплощадку завезено 90% материалов. Единственное, пока нет линолеума. Все остальное в полном комплекте. У генподрядчика есть все шансы закончить объект в срок, - заявил главный специалист производственного отдела БУ «Омскоблстройзаказчик» Михаил Джаферов.

К слову, сдать объект должны 20 декабря 2023 года. По данным заказчика, на стройплощадке находятся ежедневно 238 человек.

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