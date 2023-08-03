Сергей Шелест призвал омичей-вандалов не трогать локации, которые готовят к выставке «Флора-2023»

Фото: телеграм-канал Сергея Шелеста

Не трогать локации, которые готовят к выставке «Флора-2023», призвал вандалов мэр Омска Сергей Шелест. Пост, который хоть как-то должен задеть совесть отдельной категории горожан, он опубликовал в своем телеграм-канале.

- Я призываю всех: отнеситесь бережно к локациям выставки. Она еще не открыта, а газоны исчерчены велосипедными колесами. Некоторые индивидуумы специально ждут высадки тех или иных растений, чтобы выкопать их и высадить у себя на участках, - восклицает градоначальник.

Мэр призывает омичей бережно отнестись к труду флористов, агрономов и всех тех, кто трудился на благо создания праздника.

- Как мэр Омска и как человек, которому дорог этот город, прошу: давайте будем ценить то хорошее, что создается для нас же с вами. Иначе, куда мы все придем, - заключил Сергей Шелест.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru