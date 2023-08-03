Омичи выдвинули инициативу нанести разметку на дорожках в парках

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Нанести разметку на дорожках в парках предложили жители Омска. За помощью в оформлении проекта обратилась омичка Вероника Молчанова.

Женщина пояснила, что это поможет избежать опасных ситуаций и будет регулировать движение пешеходов и велосипедистов. Разобраться в бюрократических вакханалиях омичке помогли консультанты «Фабрики проектов».

Еще одну инициативу во благо города озвучил омич Владимир Кононенко. Он предлагает обновить мягкое покрытие на детских площадках.

- Ранее установленные мягкие покрытия во дворах города теперь, к сожалению, демонстрируют трещины, ямы и неравномерные углубления. Это может привести к травмам детей дошкольного и школьного возраста. Мой проект предполагает сохранение и реконструкцию тех напольных покрытий на детских площадках, которые подверглись деформации и частичным разрушениям, – рассказал Владимир Кононенко.

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