Глава Омской области Виталий Хоценко сообщил об открытии новой амбулатории в Кормиловском районе

Фото: телеграм-канал Виталия Хоценко.

Глава Омской области Виталий Хоценко сообщил об открытии новой врачебной амбулатории в селе Сыропятское Кормиловского района. Медицинскую помощь в комфортных условиях теперь смогут получать порядка тысячи местных жителей, среди которых более 200 детей.

— Продолжаем в рамках поручений нашего Президента Владимира Владимировича Путина модернизировать первичное медицинское звено. Открыли новую амбулаторию в Кормиловском районе. Местные врачи уже принимают своих первых пациентов. Теперь в амбулатории села Сыропятское есть необходимое современное оборудование и машина, еженедельно сюда будут приезжать педиатр и узкие специалисты — невролог, хирург и другие. Все это, чтобы жители могли получить медицинскую помощь в комфортных условиях, — рассказал в своём телеграм-канале Хоценко.

Амбулатория в Сыропятском оснащена всем необходимым оборудованием, среди которого: электрокардиограф портативный, автоматический дефибриллятор, кислородный ингалятор, дыхательный аппарат ручной, пульсоксиметр, спирометр, аппарат для измерения внутриглазного давления, кольпоскоп, различные укладки для оказания помощи, экспресс-анализаторы гемоглобина, глюкозы, холестерина крови. Прием в медучреждении ведут врач-терапевт, фельдшер и медсестра.

Для медиков в амбулатории оборудованы пять рабочих мест. Каждое из них оснащено компьютером с выходом в интернет. За медицинским учреждением также закреплен автомобиль повышенной проходимости.

Фото: телеграм-канал Виталия Хоценко.

— Нам очень нравится работать в новом здании. Оказывать медицинскую помощь благодаря наличию нового современного оборудования стало значительно легче. Кабинеты и коридоры светлые и просторные. Работать в таких условиях одно удовольствие. Пациенты также в восторге от новой врачебной амбулатории, приходят к нам с удовольствием, — поделилась фельдшер Кристина Абрамова.

В Омской области в 2023 году планируют приобрести, установить, ввести в эксплуатацию и лицензировать 26 модульных объектов здравоохранения — 20 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) и 6 врачебных амбулаторий. На эти цели направлены 357,3 миллиона рублей. Все из шести запланированных амбулаторий уже открыты и принимают пациентов. Так, современные медучреждения ранее возвели в населенных пунктах Омского, Любинского, Черлакского и Исилькульского района.

Отметим, за 2022 году и первую половину 2023 года в Омской области завершили работы по возведению 32 модульных конструкций — ФАПов и амбулаторий. Все из них были пролицензированы и сейчас ведут прием пациентов.