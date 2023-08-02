Омичка через прокуратуру получит квартиру без отстаивания очереди

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Без отстаивания очереди получит квартиру через прокуратуру 18-летняя омичка. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

- 18-летняя местная жительница и её мать, осуществляющая за девушкой уход в связи с ее инвалидностью, более 5 лет состоят на учете в качестве нуждающихся в предоставлении жилого помещения по договору социального найма, признаны малоимущими, в собственности жилых помещений не имеют, - пояснили в ведомстве.

Но вот чтобы получить жилье и наконец-то съехать от родственников, пришлось прокуратуре идти в суд. Фемида обязала предоставить матери благоустроенное жилое помещение по договору социального найма во внеочередном порядке.

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