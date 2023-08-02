Из-за отсутствия автобусов на заводе в центр Омска не может вернуться маршрут № 212

А вот маршрутка № 346 возвращается в центр города. Автобусы перевозчику уже доставили. Фото: дептранс Омска

Не может вернуться маршрут № 212 в центр Омска. Причиной тому - отсутствие автобусов на заводе-изготовителе. Об этом сообщает НГС55.

ИП Владимир Черепанов, который обслуживает популярный маршрут до «МЕГИ», давно запланировал покупку, но его подвел поставщик.

– С моей стороны все шаги сделаны. По какой-то непонятной причине завод пока не выпускает автобусы. Я планировал, занимался этим еще с декабря 2022 года, когда услышал, что будет изменение схемы. Ждем, когда завод начнет выпускать, – сказал Черепанов.

Для возвращение на центральные улицы перевозчик намерен купить как можно больше автобусов. Правда, когда это произойдет - неизвестно.

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