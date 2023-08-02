Олег Заремба стал председателем омской комиссии по гостайне

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Председателем омской комиссии по гостайне назначен Олег Заремба. Соответствующий документ подписал врио губернатора Виталий Хоценко.
Глава региона утвердил новый состав заседательного органа. Полномочия продлили запреду Юрию Трофимову.
В комиссию вошли и. о. представителя МИД РФ в Омске Елена Генова; начальник подразделения УФСБ РФ по Омской области Денис Кондрахин. А исключили ушедших из правительства Валерия Бойко, Татьяну Дернову и Алексея Стрельца.
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