Олег Заремба стал председателем омской комиссии по гостайне

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Председателем омской комиссии по гостайне назначен Олег Заремба. Соответствующий документ подписал врио губернатора Виталий Хоценко.

Глава региона утвердил новый состав заседательного органа. Полномочия продлили запреду Юрию Трофимову.

В комиссию вошли и. о. представителя МИД РФ в Омске Елена Генова; начальник подразделения УФСБ РФ по Омской области Денис Кондрахин. А исключили ушедших из правительства Валерия Бойко, Татьяну Дернову и Алексея Стрельца.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru