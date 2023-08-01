Мэрия Омска нашла арендатора земельного участка на Левобережье

Фото: Иван ВИСЛОВ
Департамент имущественных отношений подпишет договор аренды на сумму 11,4 млн рублей с компанией ООО «Сибирский строитель», победившей накануне в торгах. Об этом сообщили в департаменте архитектуры и градостроительства мэрии Омска.
Лотом выступал участок площадью 6 537 кв. м, расположенный недалеко от метромоста, на улице 1-й Енисейской. На участок на Левобережье также претендовал индивидуальный предприниматель Андрей Дубровин, но проиграл торги.
Срок аренды составит 8 лет и 8 месяцев. За это время компания должна построить на земельном участке многоквартирный дом.
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