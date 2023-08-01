Прокуратура нашла 150 нарушений в работе детских домов и школах-интернатах Омской области

Фото: прокуратура Омской области

В работе детских домов и школах-интернатах Омской области прокуратура нашла 150 нарушений. об этом заявили в пресс-службе ведомства.

- Всего по итогам проверок выявлено более 150 нарушений закона, в целях устранения которых внесены 24 представления; 13 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, 7 – к административной ответственности по ст. 6.3 КоАП РФ, - уточнили в ведомстве.

Отмечается, что не во всех учреждениях созданы условия для проживания и обучения детей. Нарушения найдены на кухне, в частности при хранении продуктов. Не было в организациях необходимой комплектации лекарственных препаратов и медицинских изделий. Проблемы обнаружены и в пожарной и антитеррористической безопасности учреждений.

- Фактическое устранение нарушений находится на контроле прокуратуры. Проведение надзорных мероприятий в указанной сфере будет продолжено, - заключили в надзорном органе.

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