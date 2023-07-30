Омские власти закупят 14 рулонов марли за 1 млн рублей на случай ЧС

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Омские власти объявили аукцион на закупку марли для бюджетного учреждения здравоохранения Омской области «Территориальный центр медицины катастроф». Четырнадцать рулонов нестерильного тканного материала после приобретения отправят в резерв для использования в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Начальная цена контракта — 925,1 тысячи рублей. Победитель аукциона должен будет поставить рулоны в течение трех месяцев со дня подписания контракта.

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