«Техподдержка Госулуг», «Центробанк» и лже-правоохранители выманили 1,4 млн руб. у 65-летнего пенсионера из Омска

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пенсионер из Омска после разговора с техподдержкой портала госулуг лишился 1,4 миллиона рублей. Подробности инцидента рассказали в пресс-службе омской полиции.

Как рассказал 65-летний омич правоохранителям, ему поступил звонок от неизвестной женщины, представившейся сотрудницей технической поддержки портала госуслуг. Звонившая рассказала, что кто-то изменил номер телефона в его личном кабинете на сайте, а теперь пытается завладеть его персональными данными. После этого к разговору подключился «представитель Центробанка». Тот предложил пожилому омичу обезопасить свои сбережения. Мужчина, следуя инструкциям, снял со счета 340 тысяч рублей и перевел их на так называемые «безопасные счета». Однако злоумышленники не остановились на этом и продолжили работать с пенсионером.

— Далее в течение нескольких дней омичу периодически звонили якобы представители различных правоохранительных структур и сообщали, что неизвестные пытаются оформить кредиты от его имени. Каждый раз заявитель самостоятельно брал заём в различных банках и переводил на указанные мошенниками номера телефонов. Общая сумма ущерба составила 1,4 миллиона рублей, — сообщили в пресс-службе омской полиции.

По факту произошедшего полицейские завели уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

Напомним, ранее жертвой злоумышленников стал 70-летний пенсионер из Омска, решивший подзаработать на сделках с валютой. Мужчина в погоне за прибылью оформил два кредита на общую сумму почти в 600 тысяч рублей. Полученные средства он вложил в инвестиции, но ничего не заработал, если не считать 20 долларов, которые удалось вывести в самом начале.

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