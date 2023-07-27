70-летний пенсионер из Омска вложил в фондовый рынок 600 тыс. рублей, а заработал всего 20 доллар

Все, что смог за работать пенсионер за время торговли на валютном рынке, — 20 долларов Фото: Даниил ОПАРИН

Пенсионер из Омска решил заработать на фондовом рынке, но в итоге потерял 595 тысяч рублей. Мужчина стал жертвой классической схемы аферистов.

Как выяснили полицейские, в конце июня 2023 года 70-летний житель Кировского округа решил заработать на инвестициях на фондовом рынке. Предложение о заработке он увидел в интернете. Пожилой омич, перейдя по ссылке, заполнил анкету. Спустя некоторое время ему перезвонил «консультант-трейдер», который предложил свою помощь в совершении сделок с валютой.

В самом начале пенсионер внес на инвестиционный счет 20 тысяч рублей. С них мужчина заработал всего 20 долларов (1,8 тысячи рублей по нынешнему курсу). К удивлению, вывести небольшую прибыль у него получилось. Однако дальше по наставлению звонивших омич оформил два кредита (на 350 и 225 тысяч рублей), чтобы заработать еще больше. С каждым днем баланс на счету пенсионера все рос и рос, пока не достиг отметки в 14 тысяч долларов. Но перевести эти средства на свои счета у него не вышло: «трейдер-консультант» сообщил, что счет заморожен Центробанком. Однако звонивший успокоил мужчину, заверив, что вывести заработанные тысячи долларов можно. По словам собеседника, что для этого нужно: открыть резервный счет и оплатить налог. В этот момент пожилой омич засомневался в правильности этих действий и понял, что все это время общался с мошенниками.

По факту произошедшего полицейские завели уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в крупном размере»). Сейчас сотрудники уголовного розыска устанавливают движение денежных средств по счетам и проверяют информацию о брокерской компании. Расследование продолжается.

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