«Вафельная» разметка появится еще на 9 перекрестках Омска

Фото: пресс-центр администрации города Омска

До конца 2023 года в Омске появится «вафельная» разметка еще на девяти перекрестках. Ранее необычный узор можно было увидеть на одном из самых сложных перекрестков центральной части города – перекрестке улиц Масленникова и Маршала Жукова.

Телеграм-канал «Омский форум» сообщил о том, где еще в городе нанесут такую разметку. Это перекрестки на улицах: Масленникова – Маркса; Кемеровская - Добровольского – Волховстроя; Жукова – Лермонтова; Красный Путь – Фрунзе; Герцена – Булатова; Герцена – Интернациональная; Герцена – Фрунзе; Гусарова – Булатова; Орджоникидзе – Булатова.

Напомним, что «вафельницей» обозначают участок, на который запрещено выезжать, если впереди появился затор из-за которого водитель вынужден остановиться. Такая разметка нужна, чтобы не создавать препятствие для движения транспорта в поперечном направлении.