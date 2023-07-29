Полномочия замминистров в Омской области будут заканчиваться через год

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25 июля на сайте регионального правительства появился проект указа губернатора, ограничивающий полномочия на посту заместителей министра сроком в один год. Освобождать заместителей министра от занимаемой должности будет глава региона по представлению главы соответствующего министерства.

– Первый заместитель министра Омской области и заместитель министра Омской области назначаются на должность сроком на один год и освобождаются от должности губернатором Омской области по представлению соответствующего министра Омской области, — сообщается в документе.

Сейчас полномочиями назначать и снимать с должности замминистров Омской области также обладает губернатор. Однако конкретные сроки в Уставе Омской области и региональном законе «О Правительстве Омской области» прописаны не были.

К слову, 27 июля заместителей министра назначили в омском минтрансе. На должность первого заместителя Динара Курманова назначен Дмитрий Пестряков, работавший ранее на должности заместителя. Также замминистра был назначен Игорь Кожухов – бывший замдиректора департамента транспорта мэрии Омска.