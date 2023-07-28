Газ - бесплатный: Как жители Омска бесплатно подключают дома к газу

Фото: Сергей Сапоцкий.

В июне прошлого года президент подписал закон, который позволяет россиянам бесплатно доводить газ до границ земельных участков. Документ дал право на безвозмездное подключение 5 миллионам владельцев частных домов. Раньше магистральный газ подводили только к населенному пункту, а расходы на последующее строительство сетей ложились на плечи потребителей. Но за проведение газа непосредственно на участке должен по-прежнему заплатить сам владелец. Как подвести бесплатный газ и что делать дальше, разбираемся вместе с омской семьей, которая прошла по пути догазификации собственного дома.

Сейчас в доме семьи Никитиных, проживающих на улице 17-я Марьяновская, рабочие завершают монтаж внутридомовой системы газоснабжения. Семейство принимает участие сразу в двух федеральных программах: по федеральной программе догазификации коммуникации были бесплатно подведены до земельного участка, а проект «Чистый воздух» национального проекта «Экология» позволил получить субсидию на переоборудование внутридомовой системы теплоснабжения с печного на газовое отопление, а также провести газ на участке.

Фото: Сергей Сапоцкий.

Ксения Никитина заключила комплексный договор на газификацию с АО «Омскгазстройэксплуатация», стоимость работ внутри дома и на земельном участке составила 201 тысячу рублей. Чтобы получить средства, Ксения открыла спецсчет в банке.

- В октябре 2022 года супруга мобилизовали, муж — артиллерист. Конечно, тяжело быть одной в частном доме с ребенком. Приходилось разрываться между работой, ребенком несовершеннолетним и домом с печным отоплением. Зима была снежная, постоянно поддерживать температуру котла сложно. И накладно, и дорого, и не очень удобно топиться углем и дровами. За зиму потратили 3 кубометра дров и 2 тонны угля. После обращения нам подвели газ к участку, бесплатно – по участку, а еще установили счетчик, котел и газовую плиту в доме, — рассказала Никитина.

Работы выполняли специалисты АО «Омскгазстройэксплуатация». Рабочие смонтировали 4-комфорочную газовую плиту, установили напольный газовый котел, провели газопровод до границ земельного участка.

Чтобы понимать, какие субсидии положены владельцам частных домов в Омске, необходимо в первую очередь обратиться в свою окружную администрацию. Первичный пакет документов такой: паспорт, документы за землю, реквизиты счета, договор о поставке газа и договор о технологическом присоединении, а также все чеки (в случае компенсации).

- В настоящее время в администрацию округа поступило 376 заявлений на предоставление компенсаций по федеральной программе «Чистый воздух на общую сумму около 40 млн рублей, — рассказал начальник отдела ЖКХ и благоустройства администрации Ленинского округа Александр Шнипко. При этом за весь период, то есть чуть больше года, в Омске обработали 1090 заявлений по нацпроекту «Чистый воздух» на общую сумму компенсации в 145 млн рублей.

Основное требование к дому – он должен быть индивидуальной или блокированной застройки с печным отоплением. Участвовать может только один собственник жилья, ранее не получавший средства на проведение подобных работ. Сумма компенсации или субсидии не может превышать 212 тысяч рублей.

При переходе с печного отопления на газовое жители могут воспользоваться наиболее удобным для себя вариантом:

1) за свой счет установить газоиспользующее оборудование и провести работы внутри границ земельного участка, и после оформить компенсацию своих затрат;

2) заключить договор по установке газоиспользующего оборудования и монтажу сетей газоснабжения в границах земельного участка с газораспределительной организацией со сроком исполнения до 31 декабря 2023 года и оформить субсидию на сумму договора.

Фото: Сергей Сапоцкий.

Полезные адреса:

Чтобы оформить документы по проекту «Чистый воздух», необходимо обратиться с заявлением в администрацию своего округа:

КАО: улица Профинтерна, 15, каб. 314, тел. 55-14-86;

ЦАО: улица Герцена, 25, каб. 208, тел. 25-03-43;

САО: улица Красный Путь, 107, каб. 417, тел. 23-65-86;

ОАО: улица Лизы Чайкиной, 1, каб. 402, тел. 32-31-16;

ЛАО: проспект Карла Маркса, 62, каб. 307, тел. 41-64-29.