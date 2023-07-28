Ирина Соловейкина назначена директором омского ООО «Гэпицентр-2»

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Директором омского ООО «Гэпицентр-2» назначена Ирина Соловейкина. Соответствующие изменения внесены в ЕГРЮЛ 27 июля.

Ранее она работала в этой же компании в должности эксперта отдела проектов, а также до начала 2020 года являлась одним из совладельцев этой компании.

Отметим, что новый руководитель сменила на посту ушедшего в этом году из жизни Вадима Дрягина, которому было 62 года.

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