Суточные 8 480 рублей и двойная зарплата ждут работников омской мэрии в командировке в ЛДНР

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
В командировке в ЛДНР работников омской мэрии ждут суточные 8 480 рублей и двойная зарплата. Соответствующий документ подготовлен 27 июля.
Нормативный акт распространяется на муниципальных служащих и технических работников горадминистрации.
К слову, один из пунктов гласит, что чиновникам полагаются также безотчетные суммы «суммы в целях возмещения дополнительных расходов, связанных со служебной командировкой».
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