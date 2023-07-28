Суточные 8 480 рублей и двойная зарплата ждут работников омской мэрии в командировке в ЛДНР

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В командировке в ЛДНР работников омской мэрии ждут суточные 8 480 рублей и двойная зарплата. Соответствующий документ подготовлен 27 июля.

Нормативный акт распространяется на муниципальных служащих и технических работников горадминистрации.

К слову, один из пунктов гласит, что чиновникам полагаются также безотчетные суммы «суммы в целях возмещения дополнительных расходов, связанных со служебной командировкой».

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