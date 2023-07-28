Благодаря ОНПЗ пожилые омичи заводят друзей и тренируют память

Представители старшего поколения сходятся в интеллектуальных поединках по культуре, истории, краеведению и музыке, организованных волонтерами авторами проекта «Лига мудрых».

Омичи серебряного возраста люди на таких встречах раздвигают границы своего социального круга, развивают интеллект и получают заряд бодрости. Важную потребность пожилых людей во внимании и общении помогает удовлетворить грантовый проект «Лига мудрых», который в рамках грантового конкурса поддержал Омский НПЗ. Волонтеры лиги приходят к пожилым омичам и проводят с ними командные игры. Проект реализован в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».

Министр труда и социального развития региона Владимир Куприянов считает, что «Лига мудрых» — проект, важный для омичей старшего возраста. Это, в первую очередь, возможность больше общаться, что особенно ценно для пожилых подопечных пансионатов региона. Участники «Лиги мудрых» во время интеллект-игр получают яркие эмоции.

- Омский НПЗ много лет сотрудничает с нами в сфере социального развития, оказывает системную поддержку проектам помощи детям, инвалидам, пенсионерам, — сказал Владимир Куприянов.

Авторы проекта проводят игры в Нежинском геронтологическом центре, Большекулачинском и Таврическом учреждениях для пожилых людей. Особой популярностью пользуются интеллект-поединки в городских библиотеках. Организаторы планируют устраивать игры на площадках игровых праздников.

Разнообразие форматов состязаний (по типу телешоу «Что? Где? Когда?», «Кто хочет стать миллионером», «Своя игра») дает возможность волонтерам выбрать игры по силам всех желающих. Например, постояльцы Нежинского геронтологического центра в четвертый раз поучаствовали в «Угадай мелодию». Это прекрасная возможность для постояльцев продемонстрировать свои эрудицию, сообразительность и культурный кругозор.

«Родные города» — программа социальных инвестиций «Газпром нефти». Она создана для повышения качества жизни в регионах деятельности компании посредством поддержки местных инициатив и собственные проекты в области культуры, образования, экологии, спорта и развития креативных индустрий.