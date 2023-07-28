«Не дошла до перехода»: в Омской области 7-летняя девочка попала под колеса иномарки, пытаясь перебежать дорогу

Фото: Госавтоинспекция.
В четверг днем, 27 июля, под Омском в Азовском районе произошло ДТП, в результате которого пострадала 7-летняя девочка.
По предварительной версии, 63-летний мужчина, находясь за рулем «Хундая», двигался по улице Советской. В районе дома № 83 он сбил юного пешехода, перебегавшего проезжую часть в неположенном месте.
Пешеход — 7-летняя девочка — получила травмы. Ее доставили в больницу.
По факту ДТП полицейские проводят проверку.
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