На «черного» лесоруба, вырубившего сотни кубометров леса в Знаменском районе Омской области, завели три уголовных дела

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Омской области выявили новые факты незаконной рубки леса в особо крупном размере на территории региона. На этот раз «черные» лесорубы уничтожили сотни кубометров леса в Новоягодинском участковом лесничестве в Знаменском районе.

Региональное надзорное ведомство установило, что 35-летний владелец пилорамы заключал договоры купли-продажи лесных насаждений по доверенностям. В свою очередь, доверенности коммерсант получал от жителей поселка Новоомский Знаменского района, имеющих право заготавливать древесину для собственных нужд: отопления, строительства и прочее. Таким образом бизнесмен незаконно вырубал лес, а затем торговал лесо- и пиломатериалами.

– Всего подозреваемым вырублено 350 кубометров сосны, 21 кубометр осины и 39 кубометров березы. Общая сумма ущерба, причиненного лесному фонду, превысила 2,5 миллиона рублей. В настоящее время в ОМВД России по Знаменскому району возбуждено три уголовных дела по ч. 3 ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений, – сообщили в региональном УМВД.

Расследование продолжается. Бизнесмену грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.