20 тысяч человек покинули Омск в 2022 году

Фото: Иван МАКЕЕВ

В 2022 году Омск покинули 20 тысяч человек. Об этом сообщают аналитики Омскстата.

Согласно данным, к 2023 году население региона оставляет 1,8 млн человек. Убыль населения, в основном, происходит из областного центра. Однако, за последнее время она замедлилась.

Так, в 2021 году регион покинуло более 50 тысяч человек, то в 2022-м всего 20 тысяч омичей.

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