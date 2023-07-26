В Омске количество жалоб на работу городского транспорта уменьшилось втрое

Фото: 2ГИС

Сегодня на брифинге глава региона Виталий Хоценко сообщил о том, как в городе складывается ситуация с общественным транспортом после проведения транспортной реформы. По словам Виталия Хоценко, число жалоб от горожан значительно сократилось по сравнению с первыми днями после реформы.

Глава региона отметил, что совместно с федеральным правительством была проделана большая работа. В том числе было закуплено много автобусов и троллейбусов.

– Автобусы и троллейбусы видно на улицах, они функционируют, в них всё работает, сам проверял. И Сергей Николаевич Шелест лично держит на контроле этот вопрос. Автобусов и другого общественного транспорта станет ещё больше. По транспортной реформе количество жалоб было в первые дни больше 1 000, сейчас уже 300. Руку на пульсе мы держим. У нас есть и независимый помощник — ЦУР. Он анализирует и показывает, на что конкретно жалуются жители, — отметил Виталий Хоценко.

Напомним, что в результате транспортной реформы из центра города исчез транспорт малой вместимости, а это многие востребованные «маршрутки». Теперь они ходят по дорогам-дублерам.

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