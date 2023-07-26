50 проездов отремонтируют в Омске за оставшийся строительный сезон

Фото: пресс-служба администрации города Омска
За оставшийся строительный сезон в Омске отремонтируют 50 проездов. Об этом сообщает горадминистрация.
Работы запланированы в частном секторе и продлятся весь август. В мэрии отмечают, что во всех районах города отремонтируют 161 проезд. Уже выполнен ремонт на 40 % объектов.
С 26 июля дорожники приступили к укладке асфальта на улице 5-я Линия. Здесь предстоит асфальтировать около 90 метров дороги.
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