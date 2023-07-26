Семья с двумя детьми из Тюмени погибла на трассе в Омском районе

Фото: УМВД России по Омской области

Сегодня в 13:05 в дежурную часть ОМВД России по Омскому району поступило сообщение о ДТП с летальным исходом. Авария случилась на 834-м километре на трассе Челябинск-Новосибирск.

По предварительным данным ГИБДД, 39-летний водитель машины «Рено» вылетел на встречку, где столкнулся с большегрузом «Скания», за рулем которого находился 50-летний мужчина.

В результате аварии водитель и все пассажиры автомобиля «Рено» скончались на месте до прибытия скорой помощи. Кроме водителя, в машине находились 43-летняя женщина, 14-летний мальчик и 11-летняя девочка.

На месте ДТП работают сотрудники полиции. Обстоятельства происшествия уточняются.

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