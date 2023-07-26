В Омской области подросток сел за руль автомобиля матери и угодил в ДТП, пострадала 13-летняя девочка

Фото: Госавтоинспекция.

В Омской области подросток взял автомобиль у матери и угодил в аварию. ДТП произошло сегодня ранним утром в р.п. Павлоградка.

По предварительной версии, на перекрестке улиц Колхозной и Больничной в р.п. Павлоградка 17-летний водитель автомобиля ВАЗ-21102 не предоставил преимущество в движении и столкнулся с ВАЗ-21074, за рулем которого находился под 56-летний мужчина.

17-летний водитель ВАЗ-21102 получил ушибы, его пассажир — его 13-летняя сестра — получил также травмы. Девочку доставили в больницу. Несовершеннолетнему водителю госпитализация не понадобилась.

Фото: Госавтоинспекция.

— Автомобиль ВАЗ-21102 принадлежит матери молодого человека. В отношении 38-летней женщины возбуждено дело об административном правонарушении за передачу управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления (ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ). Информация о данном происшествии также будет передана инспекторам по делам несовершеннолетних, — сообщили в Госавтоинспекции.

По факту ДТП полицейские проводят проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего.

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