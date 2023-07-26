Омичи стали активнее ходить по магазинам и торговым центрам

Фото: Даниил ОПАРИН

Ходить по магазинам и торговым центрам стали активнее жители Омска. Такую аналитику приводят специалисты Банка России.

Отмечается, что омские бизнесмены в мае - июне отметили увеличение «живых» покупателей в торговых точках.

- Покупатели возвращаются в торговые центры. Безусловно, этому способствует открытие новых магазинов на месте ушедших из России зарубежных брендов. Омичи все больше интересуются российскими и турецкими марками. Представители крупных торговых комплексов говорят о том, что посещаемость увеличивается, несмотря на развитие маркетплейсов, — поясняет замуправляющего омским отделением Банка России Ирина Завьялова.

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