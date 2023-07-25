Митруда Омской области ищет сотрудников на 75 тысяч рублей

Фото: Даниил ОПАРИН

На 75 тысяч рублей ищет сотрудников министерство труда и социального развития Омской области.

Объявления о наборе работников появились 25 июля на портале госслужбы. Так, в межрайонное управление №7 требуется руководитель. Также размещены две вакансии заместителей начальников аналитического отдела и управления организационно-технического обеспечения.

В межрайонное управление министерства труда и социального развития Омской области № 6 требуются два главных специалиста. Также семь главных специалистов требуются департаменты министерства труда.

Прием документов продлится до 14 августа по адресу: город Омск, улица Яковлева, 6, кабинет 302.

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