Обанкротившееся омское ООО «Сиблифт» выплатило свыше 40 млн долгов по зарплате

Фото: Даниил ОПАРИН

В Омске после вмешательства прокуратуры обанкротившееся ООО «Производственная коммерческая фирма «Сиблифт» выплатила задолженности по зарплате на сумму более 40 миллионов рублей.

Ранее в ходе проведенной проверки, прокуроры выяснили, что предприятие, признанное банкротом в марте 2023 года, имело задолженность по зарплате перед 250 сотрудниками, в том числе уже уволенными. Размер задолженности превысил 40 миллионов рублей.

В связи с этом в целях защиты прав граждан надзорное ведомство внесло представление конкурсного управляющего обанкротившегося юридического лица. Были также приняты меры к погашению дебиторской задолженности.

На данный момент задолженность по заработной плате перед работниками предприятия полностью погашена.

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