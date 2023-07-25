В Омске на улице 3-й Молодежной построят крупный склад

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Омске на улице 3-й Молодежной в Октябряьском округе построят склад для хранения материалов.

Накануне департамент архитектуры и градостроительства выдал разрешение на строительство застройщику в лице ООО «Завод Модульных Конструкций — Сибирь».

Согласно проектной документации, площадь одноэтажного здания склада составит 1633,25 кв.м.

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