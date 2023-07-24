Омичи примут участие в реализации инициативных проектов по благоустройству города

В перечень входят проекты детских и спортивных площадок, проекты по ремонту дорог, организации уличного освещения и благоустройства территорий школ и детских садов Фото: Михаил ФРОЛОВ

Омичи примут участие в реализации инициативных проектов. В рамках социальной акции «Решают люди» активные жители Омска и области смогут реализовать свои проекты по благоустройству общественных территорий.

Решением главы региона Виталия Хоценко на реализацию инициативных проектов выделят 1 миллиард рублей, который поделят между Омском и областью. На 2024 год сумма поддержки для Омска составит 500 миллионов рублей.

– Для городской администрации всегда было в приоритете, чтобы любые проекты по благоустройству, по развитию инфраструктуры города были основаны на мнении горожан. Поэтому для нас социальная акция «Решают люди» и тот форум, который состоялся 12 июля, стали ключевыми событиями, — отметил заместитель мэра Омска Владимир Куприянов.

К участию в конкурсе по благоустройству города будут принимать проекты от некоммерческих организаций. Предложить свои идеи, как облагородить город, сделать его более комфортным для проживания омичи могут, обратившись в КТОСы. Там помогут оформить проект. Те инициативы, которые поддержат омичи своими голосами воплотят в жизнь.

В январе 2024 года номинацию «Решают люди» выделят отдельно в конкурсе общественно важных проектов. Найти ответы на вопросы о технической и организационной части проектов можно будет на сайте на сайте городской администрации , где будет опубликован график соответствующих семинаров.

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