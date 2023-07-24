Сорок цветочных композиций смонтируют на цветочной выставке «Флора» в Омске

Фото: пресс-служба администрации города Омска
В Омке на цветочной выставке «Флора» смонтируют сорок цветочных композиций. Об этом сообщила директор управление дорожного хозяйства и благоустройства Галина Зурнаджан.
– Над композициями работали флористы, ландшафтные дизайнеры, архитекторы. Подготовку мы начали еще в конце февраля. Было множество предложений и обсуждений, прежде чем мы утвердили готовую концепцию. В этом году будет гораздо больше участников. За счет экономии получилось добавить еще четыре экспозиции к планирующимся изначально, - пояснила чиновница.
Зурнаджан также отметила, что на площадках уже оформляют клумбы и восстанавливают газон. Предполагаются, что выставку украсят 380 тысяч цветов. Открытие запланировано на 16.00 4 августа.
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