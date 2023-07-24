В Омске на Волочаевской этой осенью высадят 40 ясеней

Фото: 2ГИС.

В пресс-службе администрации Омска сообщили, что до конца осени в самом центре города, на улице Волочаевской - от Кемеровской до метромоста - агрономы высадят 40 ясеней. Новые деревья появятся здесь взамен 40 тополей и кленов, попавших в полосу отвода дорог. Кстати, 30 из них были аварийными.

Работы будут выполнены по программе комплексного ремонта по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» 2024 года. Подрядчиком выступает ООО «СФ Континент». Согласно договору с победителем аукциона, приемка работ пройдет только следующим летом, однако подрядчик принял решение начать работы по обустройству уже в этом году.

- На объекте подрядная организация выполняет комплекс работ по устройству нового асфальтобетонного покрытия, бордюрных камней, дорожных ограждений и знаков, также на этой улице появятся новые пешеходные и технические тротуары, парковки. Все виды ремонтных работ выполняются в соответствии с разработанным проектом организации дорожного движения, - сообщили в источнике.

Деревья в этом проекте оказались не только в большинстве своем аварийными, но и попали в зону производства работ - обустройства технических тротуаров и парковочных карманов.

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