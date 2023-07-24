В Омске автобусы № 29 и 45 станут магистральными в 2024 году

Фото: телеграм-канал Дептранса Омска

В 2024 году магистральными станут автобусы № 29 и 45. Об этом мэр Сергей Шелест рассказал врио губернатора Виталию Хоценко.

Пока омичи привыкают к транспортной реформе, чиновники продолжают свои нововведения. Так, уже этой осенью на маршруте № 78 заменят автобусы среднего класса на автобусы большого класса. А на 46-ом - наоборот.

Также в планах увеличить количество магистральных маршрутов. Сейчас их шесть - это № 3, 4, 15, 67, 22 и 33. Вскоре к ним добавится автобусы №24, а уже в следующем году №29 и 45.

- Есть ещё замечания, по которым департамент транспорта наш работает. Но в целом есть уже улучшения, и омичи, особенно в центральных частях нашего города, на центральных улицах их видят. Меньше стало заторов, пробок. Автобусы начинают ходить с нормальной периодичностью и с нормальной заполняемостью, — рассказал Сергей Шелест.

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