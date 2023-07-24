Очередь в омский аэропорт сформировалась из-за отключение электричества

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Из-за отключение электричества сформировалась очередь в омский аэропорт утром 24 июля.

Причиной временных неудобств стало отключение электричества. Об этом сообщает РИА «СуперОмск».

- Произошел небольшой сбой системы, не было электроэнергии, из-за этого не работала аппаратура, системы регистраций. В настоящее время сбой устранен, работа аэропорта восстановлена, – прокомментировали в аэропорту.

У пассажиров администрация воздушной гавани попросила прощения. Отметим, что вылеты из Омска были задержаны в понедельник, 24 июля, на 15-30 минут.

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