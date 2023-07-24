Омич, забивший до смерти приятеля деревянной булавой, проведет в колонии 9 лет

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Омской области вынесли приговор мужчине, забившему до смерти своего приятеля деревянной булавой.

Днем 13 марта 2023 года в доме по улице Химиков в р.п. Крутинка 57-летний фигурант дела, будучи пьяным, нанес деревянной булавой не менее трех ударов своему приятелю, лежащему на кровати, в правую височную область головы. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Подсудимый свою вину признал полностью, заявив, что убил знакомого, потому что тот его оскорбил, используя нецензурную лексику.

Крутинский районный суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство») и, учтя позицию гособвинителя, приговорил его к 9 годам колонии строгого режима. Приговор в законную сили не вступил и может обжалован.

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