Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Специалисты лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ СО РАН рассказали, когда омичам ждать магнитных бурь в августе.

Согласно данным ученых, магнитные бури в Омске ожидаются 13 и 14 августа. Они будут слабые (уровень G1 по классификации специалистов). Кроме того, 15 августа магнитосфера будет возбужденной, что не предвещает ничего хорошого.

Фото: скриншот сайт лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ СО РАН

Напомним, в дни магнитных бурь у метеозависимых может ухудшиться самочувствие. В эти дни необходимо оградить себя от стрессов и нагрузок. Рекомендуется пить как можно больше воды и употреблять меньше соли и спиртных напитков. Бури могут сказаться на работе электроприборов.

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