В Омске сменился состав руководства регионального отделения «Народного Фронта»

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Состав руководства омского регионального отделения «Народного Фронта» пополнился. Соответствующие изменения внесены в ЕГРЮЛ 20 июля.

Так, организацию покинул экс-ректор ОмГПУ Иван Кротт. Он перешел на работу в министерство образования региона. В число сопредседателей объединения включили депутата областного Законодательного Собрания и предпринимателя-строителя Вячеслава Васильева и ректора СибАДИ Александра Жигадло.

Также в отделение зачислены директор «Омской филармонии» Ирина Лапшина и глава ФГБУЗ «Западно-Сибирский медицинский центр федерального медико-биологического агентства» Владимир Шутов.

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