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НовостиОбщество21 июля 2023 13:44

В Омске на Аллее олимпийцев под корень спилили березы

Деревья посчитали аварийными
Елена УРМАНОВА
Фото: соцсети

Фото: соцсети

Березы спилили на набережной Оми, где скоро состоится открытие Аллеи олимпийцев с бюстами омских спортсменов. Однако многих омичей обеспокоила ситуация с вырубкой деревьев.

Сначала по решению зеленой комиссии часть деревьев решили убрать. Но после критики горожан, мэр пообещал не трогать березы. Тем более что произрастающие там деревья были посажены всего несколько лет назад.

– Пришли к выводу, что березы, имеющие хорошо сформированную корневую систему и густую крону, останутся на своих местах. К ним добавятся 14 —15 штамбовых берёз, высоких, а также порядка 40 крупномерных краснолистных яблонь, — сообщил Сергей Шелест.

Однако часть деревьев на набережной между Комсомольским и Юбилейным мостами все же убрали. В мэрии утверждают, что под вырубку попали аварийные березы.

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