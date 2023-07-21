После вмешательства прокуратуры в здании Фонда капремонта установили пандус

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Омске после вмешательства прокуратуры здание по улице Краснофлотской, где расположен Региональный фонд капитального ремонта оборудовали, оборудовали пандусом, а абонентский отдел фонда со второго-третьего этажа перенесли на первый.

— В ходе проведенной проверки было установлено, что данное государственное учреждение, расположенное по ул. Краснофлотская, д. 24 в Омске, не приспособлено для посещения инвалидов, пенсионеров и других маломобильных категорий населения. Граждане были вынуждены подниматься в помещения Фонда пешком по лестнице на второй-третий этаж. На входе в здание не было пандуса.

В связи с выявленными фактами зампрокурора Омской области Дмитрий Егоров вынес представление руководителю Регионального фонда капитального ремонта представление об устранении нарушений. На сегодня все нарушения были устранены: абонентский отдел фонда перенесен на первый этаж здания, оборудована зона ожидания для посетителей, на входе в здание установлен пандус.

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