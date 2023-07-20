«Тепловая компания» получила представление за отсутствие горячей воды в доме на окраине Омска

Фото: Евгения ГУСЕВА
За отсутствие горячей воды в доме на окраине Омска получила представление МП «Тепловая компания». Об этом сообщает прокуратура.
- Прокуратура Ленинского округа г. Омска провела проверку по факту длительного отсутствия горячего водоснабжения в жилом доме № 6 по ул. Чайковского в г. Омске, - уточнили в надзорном органе.
Все дело в том, что после планового отключения, проходившего в период с 14 по 27 июня, горячая вода не поступила из-за порыва на трубопроводе. Подача была возобновлена лишь 12 июля.
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