Сутки назад в Омске из реабилитационного центра ушел воспитанник и не вернулся

Фото: поисково-спасательный отряд «ДоброСпас».

Накануне поздним вечером в Омске из социльно-реабилитационного центра «Гармония» в Камерном переулке ушел 16-летний воспитанник по имени Аркадий Высоцкий и до сих пор не вернулся. Подростка 2007 года рождения, которые покинул учреждение налегке и в одних сланцах, ищут волонтеры поисково-спасательного отряда «ДоброСпас».

- Приметы подростка: рост 170 см, волосы тёмно-русые, телосложение худощавое. Он был одет в брюки цвета хаки с накладными карманами и чёрную ветровку, на ногах черные сланцы, - сообщили в источнике.

Тех, кто владеет информацией, которая может помочь в поисках, просят позвонить волонтерам по телефону 8-999-470-10-08 или связаться с полицейскими по номеру 102.

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