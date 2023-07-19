В День города покажут реконструкцию истории омских земель

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Реконструкцию истории омских земель покажут в День города, 5 августа. Подробности рассказывает директор исторического парка «Омская крепость» Василий Минин.

В военно-историческом фестивале «Служивый человек Омской крепости примут участие более 100 реконструкторов. Среди приглашенных участников - приехавший из Санкт-Петербурга исторический клуб «Лейб-гвардии Преображенский полк, 1709»

Зрители увидят реконструкцию обороны пристани у Ямышевских озер и боев русских имперских войск с джунгарами во время экспедиции Ивана Бухгольца.

К слову, для посетителей фестиваля «Служивый человек Омской крепости» будут организованы интерактивные военно-исторические площадки.

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