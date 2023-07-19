На границе Омской области задержали почти 3 тонны нектаринов, зараженных плодожоркой

Фото: пресс-служба омского Россельхознадзора.

Сотрудники омского управления Россельхознадзора задержали при ввозе в регион опасную партию нектаринов из Узбекистана. Фрукты весом 2,9 тонны оказались заражены восточной плодожоркой. Личинки и куколки этого карантинного вредителя могут распространяться вместе с плодами и тарой, взрослые насекомые — летают. Опасность плодожорки заключается в способности уничтожить в течение сезона значительную часть урожая плодовых культур в садах.

- После проведения лабораторных анализов карантинный статус был подствержден, - сообщили в ФГБУ «Омский референтный центр Россельхознадзора».

Для предотвращения распространения вредителя груз обработали спецраствором и взяли повторный анализ. Поступили ли эти нектарины в продажу, не сообщают.

- Всего с начала 2023 года Управлением Россельхознадзора по Омской области выявлено 16 случаев заражения карантинными вредными организмами поступившей на территорию региона растительной продукции, из них 8 случаев — плодожоркой, - заключили в ведомстве.

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