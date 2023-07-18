Выставку «Флора-2023» в Омске откроют 4 августа

Фото: Елена КРИВЯКИНА

Традиционную выставку зеленого строительства, цветоводства и садоводства «Флора» откроют 4 августа в 16:00. Цветочная экспозиция в Выставочном и Воскресенском скверах будет работать с 4 по 8 августа включительно.

Подготовка к выставке продолжается — идет посев газона и созданию новых клумб. Первые композиции выставки начнут завозить и монтировать в конце июля. Всего на «Флоре» в этом году будет представлена 31 цветочная композиция, часть из них будет подсвечиваться ночью.

Напомним, в 2023 года «Флора» пройдет под девизом «Время выбрало нас». В скверах будут размещены цветочные композиции, в которых будут воплощены различные интерпретации понятия «время»: «Беззаботное время – детство», «Машина времени», «Время любить», «Время учиться», «Древо жизни», «Время творить», «Время открытий», «Река времени» и ряд других.

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